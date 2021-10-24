Washington Post: Белый дом должен начать диалог с Кремлем из-за гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты должны начать переговоры с Российской Федерацией и Китаем из-за гиперзвуковых ракет. Таким мнением поделились авторы американской газеты Washington Post.

Статья американского издания была посвящена средствам гиперзвукового вооружения, которые разрабатывают российские и китайские инженеры. Авторы в частности отметили высокие показатели скорости ракет.

«Межконтинентальная баллистическая ракета может доставить ядерный боезаряд к заокеанской цели за 30 минут. Это кошмарный сценарий, который страшит человечество с самого начала холодной войны», — пишут американские аналитики.

Гиперзвуковая ракета развивает скорость в 24 тысячи км/ч, в то время как обыкновенный баллистический снаряд всего шесть тысяч км/ч. Также среди преимуществ авторы выделили способность оружия уворачиваться от вражеских средств ПРО.

Средства гиперзвукового вооружения являются ответом РФ и КНР на системы ПРО, развернутые Пентагоном на Аляске. Авторы сетуют, что Вашингтон должен дипломатическими методами решать разногласия с Москвой и Пекином.