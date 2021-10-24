Пушков объяснил падающий рейтинг Байдена рухнувшими надеждами США

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на новость о падении рейтинга президента США Джо Байдена, напомнив о критике демократов в адрес прошлого лидера страны Дональда Трампа.

По его словам, многие без устали твердили, что «Трамп — это катастрофа». Однако на деле оказалось, что рекордное падение рейтинга одобрения президента произошло как раз у действующего главы государства.

«Полагаю, многие, причем даже республиканцы, поверили Байдену. И выбрали его — выводить США из катастрофы, куда их якобы завел Трамп», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Надежды не оправдались и США остаются там где были, если не хуже. Получается, что корень проблем лежит гораздо ближе, чем в действиях одного человека. Российский сенатор напомнил, что падающий рейтинг всегда является следствием рухнувших надежд.