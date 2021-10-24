МИД России сравнил с провокацией инициативу Киева в отношении Крыма и Донбасса

Украина вместо возобновления работы жизненно важной инфраструктуры готовит очередную провокацию для жителей Крыма и Донбасса. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова. По его словам, Киев намерен создать так называемые пункты прямой коммуникации президента страны, кабмина и прочих органов власти с жителями крымского полуострова, ДНР и ЛНР.

«Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию», — прокомментировала ситуацию дипломат в своем Telegram-канале.

Насчет Крыма, по словам Захаровой, уже давно поставлена точка и ни в каких пунктах коммуникации нет смысла. Жители полуострова высказались за свое будущее в составе России, а киевские власти продолжают игнорировать волеизъявление людей и подавлять их попытки выступать на международных площадках.