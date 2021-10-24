Пушков сравнил генсека НАТО с героем рассказа Салтыкова-Щедрина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похож на героя произведения Михаила Салтыкова-Щедрина — жестокого и бездумного Дементия Брудастого. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

Воздушное командование Альянса ранее сообщило о вводе в эксплуатацию авиабазы Лиелварде в Прибалтике, построенной советскими военными в 1970-х годах. Сообщается, что это уже третий военный аэродром сил НАТО в регионе.

В связи с этим Пушков поставил под сомнение постоянную риторику НАТО о том, что развертываемые базы и военные объекты будут использоваться в мирных целях. По мнению парламентария, таким заявлениям уже давно никто не верит.

«И это все — исключительно для обороны НАТО, твердит Столтенберг. Никто ему давно не верит, думаю, не верит уже и он сам», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор указал, что Йенс Столтенберг схож с персонажем Салтыкова-Щедрина Дементием Брудастым, у которого в голове был орган, воспроизводящий только две фразы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Генсек военного блока, как и Брудастый, твердит о миролюбивости НАТО, развертывая при этом новые базы.