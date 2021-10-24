НАТО занял бывшую советскую авиабазу в Латвии

Военно-воздушные силы стран-участниц НАТО ввели в полноценную эксплуатацию военную авиабазу времен СССР, расположенную в Латвии. Об этом сообщило командование ВВС Альянса.

На данный момент на объекте провели модернизационные и сертификационные работы. Военный аэродром располагается на юго-восточном направлении от Риги.

База была возведена советскими военнослужащими в 1970 году. Долгое время этот объект был одним из самых крупных аэродромов, который эксплуатировался в странах Прибалтики. Альянс сообщил, что авиабаза Лиелварде может обслуживать воздушные судна в любую погоду и любое время суток.

ВВС государств-участниц Североатлантического альянса смогут использовать базу в качестве запасной площадки, в том случае, если военный аэродром в Эстонии будет недоступен. В скором времени на авиабазу перебросят датские F-16.