Байден побил антирекорд Обамы по уровню поддержки американцев

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился стремительнее, чем у всех американских лидеров со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в исследовании Gallup, передает Telegraph.

За девять месяцев президентства уровень поддержки Байдена среди населения упал на 11,3%. Действия демократа одобряют меньше половины опрошенных — 44,7%. Таким образом Байдену удалось побить антирекорд Барака Обамы, рейтинг которого падал на 10,1% в первые месяцы после избрания.

По мнению исследователей, снижение популярности Байдена началось еще в июле этого года, что было связано с ростом заболеваемости COVID-19, а также выводом американских войск из Афганистана.

Байден был избран президентом в начале этого года. Его главным соперником в предвыборной гонке был экс-президент США Дональд Трамп. Журналисты отмечают, что рейтинг республиканца в первые месяцы его правления в 2016 году снизился на 4,4%.