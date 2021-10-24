Правозащитник Мельников стал гостем пилотного выпуска «Граней свободы» с главой ФБР Тэрадой

Пилотный выпуск программы «Грани свободы», посвященной полицейскому произволу и проблеме издевательства над заключенными в тюрьмах стран Запада, вышел на сайте ФАН. Гостем первого эпизода стал известный правозащитник Иван Мельников.

Ведущей проекта выступит глава Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада. Формат предполагает откровенное общение ведущей с правозащитниками, активистами, и журналистами, а также очевидцами произвола правоохранителей в странах Запада. Гости «Граней свободы» раскроют всю подноготную происходящего в местах лишения свободы, расскажут о расизме и насилии над арестантами.

Вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников на постоянной основе принимает участие в громких делах, отстаивая взгляды и права россиян в США. Он отметил, что граждан РФ в Соединенных Штатах могут приговорить к наивысшей мере наказания даже по сфальсифицированному делу. Правозащитник в беседе с Тэрадой вспомнил случай из практики, когда заключенных на протяжении долгого времени держали в «одиночках» без окон, что идет вразрез со всеми нормами международного права. По словам Мельникова, даже за малейший проступок осужденным в американских тюрьмах грозит суровое наказание – арестантов подвергают пыткам как физическим, так и психологическим.

Полный выпуск беседы Миры Тэрады и Ивана Мельникова можно увидеть в программе «Грани свободы» на сайте Федерального агентства новостей.