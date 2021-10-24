Емельяненко одержал победу нокаутом в бою против Джонсона

Знаменитый российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона уже в первом раунде боя на турнире Bellator 269 в Москве.

Для победы Последнему Императору понадобилось всего две минуты и 46 секунд. Джонсон не смог устоять на ногах после серии пропущенных ударов в голову от 45-летнего россиянина.

Последний раз Емельяненко выходил на ринг 28 декабря 2019 года. По итогам боя с Джонсоном за профессиональную карьеру он провел 46 боев, в которых 40 раз выходил победителем и шесть раз проиграл.

Джонсон имеет второй номер в рейтинге тяжеловесов. За свою карьеру он 15 раз побеждал и восемь раз проигрывал. В биографии бойца присутствует работа вышибалой в стриптиз-клубе и прохождение военной службы на Ближнем Востоке. Джонсон также служил в охране в Миннеаполисе во время судебного процесса над полицейским, задушившим афроамериканца Джорджа Флойда.