Публицист Голубь предрек Петербургу чрезвычайные ситуации из-за неготовности властей к зиме

Возвращение настоящих русских морозов оборачивается чрезвычайными ситуациями для некоторых городов России, и Петербург не исключение. Об этом заявил публицист, аналитик Юрий Голубь.

В начале отопительного сезона в Петербурге происходят аварии, связанные с коммунальной инфраструктурой. За последние несколько дней в Северной столице случилось несколько таких происшествий. Это связано с крайней степенью износа коммунальной инфраструктуры, заявил Голубь в интервью ФАН.

По его словам, Петербург уже является одним из лидеров в этом антирейтинге. Причина кроется в том, что новостройки подсоединяют к давно построенным трубопроводам, и нагрузка на них значительно возрастает. Теплые зимы пока способны уберечь петербуржцев от частых аварий, но возвращение русских морозов неизбежно приведет к чрезвычайным ситуациям, с которыми некому справляться.

«У сегодняшних управленцев нет возможности провести подобную мобилизацию. В подобных случаях будет надежда только на МЧС», — заключил Голубь.

Согласен с мнением аналитика и политолог Андрей Иванов. По его словам, власти Петербурга не могут поддерживать на должном уровне даже жизненно важные объекты.