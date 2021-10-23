Девушка Саакашвили Ясько объявила о разрыве отношений политика с женой

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил отношения с супругой Сандрой Рулофс. Об этом заявила новая возлюбленная политика, народный депутат Верховной рады Елизавета Ясько.

Девушка указала на недавно опубликованное видеообращение, в котором она и Саакашвили сообщили о своих отношениях. Ясько объяснила, что их заявление означает, что все их предыдущие отношения окончены.

«Мы сделали заявление о том, что мы вместе, о том, что все минувшие отношения окончены и с моей стороны, и с его стороны уже давно. Мы много месяцев вместе», — сказала она в эфире Пятого канала.

Журналист возразил Ясько, сославшись на недавний пост Рулофс. Женщина призналась, что заявление ее мужа стало для нее открытием. Депутат Верховной рады заверила, что это является проблемой самой супруги Саакашвили. Ясько при этом не смогла пояснить идет речь об официальном разводе или о разрыве отношений только на словах.