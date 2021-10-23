Институт киноискусства в США учредил стипендию имени погибшей на съемках Галины Хатчинс

Памятную стипендию имени погибшего кинооператора Галины Хатчинс теперь смогут получить студенты американского института киноискусства. Женщина погибла от выстрела актера Алека Болдуина на съемках фильма «Ржавчина».

Происшествие случилось в штате Нью-Мексико. Болдуин выстрелил из оружия, патроны в котором должны были быть холостые. Однако актер открыл огонь, случайно ранил режиссера Джоэла Соуса и кинооператора Галину Хатчинс. Первый получил тяжелые травмы и был госпитализирован, вторую медикам спасти не удалось.

«Никакие слова не смогут описать потерю такого ценного для сообщества института человека... Мы в AFI обещаем, что дух Галины Хатчинс будет жить среди тех, кто хочет реализовать свои мечты в хорошо рассказанных историях. Памятная стипендия была учреждена в честь Галины», — известно из сообщения на сайте института.

Сам Болдуин сообщил, что активно сотрудничает с правоохранительными органами. На данный момент идет расследование обстоятельств произошедшего. Обвинения актеру предъявлены не были.