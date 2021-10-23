Defence24: российская «Верба» проигрывает доработанному советскому ПЗРК Piorun

Польский ПЗРК Piorun превосходит по ключевым показателям российскую «Вербу». Таким мнением поделился журналист из Польши Максимилиан Дура в материале портала Defence24.

В то же время поляк признался, что страна использует наработки РФ при создании переносного зенитно-ракетного комплекса. Дура уверен, что между Москвой и Варшавой развернулась полномасштабная гонка вооружений.

«Никто в Польше не скрывает, что ПЗРК были созданы на основе знаний, полученных польскими конструкторами и инженерами при испытаниях российских зенитных установок», — пишет автор статьи.

Как пример автор сравнил польскую разработку ПЗРК Piorun и российскую «Вербу». Дура акцентировал внимание на том, что оружие Польши основано на двухдиапазонной инфраструктурной головке самонаведения, а у «Вербы» используется трехдиапазонная.

Трехспектральная головка, использующаяся в российской разработке, обеспечивает эффективную стрельбу по различным мишеням, в том числе по БПЛА. Дальность выстрела достигает шести километров, также «Верба» способна поразить цель на высоте 3,5 километра. Поэтому утверждения о «превосходстве» польской разработки вызвали вопросы у некоторых экспертов.