Смольный: новые ограничения на фоне COVID-19 начнут действовать с 30 октября

Новые ограничения вводятся в Санкт-Петербурге. С 30 октября приостанавливается допуск посетителей в музеи и места общепита, говорится в постановлении правительства.

Начиная с 30 октября, в Петербурге будет ограничена работа объектов розничной торговли, салонов красоты, фитнес-центров и бассейнов. Меры распространяются на проведение массовых мероприятий, в том числе в спорткомплексах и культурных заведениях, передают «Невские новости».

«С 30 октября по 7 ноября не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на дистанционный режим работы. Частным образовательным организациям рекомендовано организовать работу аналогичным образом», — добавили в Смольном.

На время периода локдауна будут приостановлены работы некоторых госучреждений. Гости города смогут въехать в гостиницы и санатории, если у них есть QR-коды.