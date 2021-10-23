Политолог Марков рассказал о намерениях США не покидать Украину еще десять лет

Американцы продолжат формировать внешнюю и внутреннюю политику Украины. Такое мнение выразил директор Института политических исследований Сергей Марков.

С начала обострения ситуации на Украине уже сменились три президента США. Однако с каждым новым лидером контакты между Киевом и Вашингтоном становятся только хуже. С приходом к власти представителя Демократической партии США Джо Байдена стало понятно, что Белый дом не особо заботит ситуация на Украине.

Однако Вашингтон не намерен терять позиции в Киеве. По этой причине Соединенные Штаты продолжат работать над внешней и внутренней политикой украинского государства.

По мнению Маркова, Белый дом намерен оказывать влияние на Киев еще в течение десяти лет. Американцы сейчас пытаются сделать кардинальную трансформацию общества на Украине в «антирусское».

«Они примерно превращают один процент за один год. Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях – 2% в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30%», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что Вашингтону понадобится десять лет для осуществления задуманного. Затем американская стороны снизить влияние над страной и пустит все на самотек, пишет «Украина.ру».

Ранее автор Forbes заявил о нежелании Соединенных Штатов помогать Украине при президенте Владимире Зеленском. По словам журналиста, страна буквально оказалась «брошена на съедение волкам».