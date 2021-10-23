Бушевавший в Петербурге шторм вынес на пляж в Комарово снаряд времен ВОВ

В Курортном районе Петербурга на Комаровском пляже был найден боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. На берег его вынесло штормом, который бушевал в Северной столице.

Снаряд времен ВОВ обнаружили местные жители, которые незамедлительно сообщили о находке в экстренные службы. На место происшествия прибыл отряд разминирования.

Эксперты установили, что шторм вынес на берег 152-миллиметровый снаряд. Сейчас опасный предмет доставлен в военный полигон в Ленинградской области для его дальнейшей ликвидации.

Обнаружение боевого снаряда и попытка его распилить закончилась для жителя Саратовской области гибелью. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления регионального СК.