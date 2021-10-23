Гнатуш: Власти Украины едут на поклон к Лукашенко ради газа, провалив внутреннюю газодобычу

Украина не смогла реализовать программу внутренней газодобычи и добиться энергетической независимости, констатировал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш в интервью украинскому изданию «Апостроф».

Поэтому представители украинской власти «едут на поклон» к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, чтобы он «в случае чего подстраховал», отметил Гнатуш.

Эксперт напомнил, что в случае «непредвиденной ситуации», которая вероятнее всего случится, учитывая дефицит угля и неопределенность с газовым транзитом в стране, Киев будет подстраховываться импортом электроэнергии из Белоруссии или России.

«Но когда это произойдет, мы тогда на коленях поползем для того, чтобы нас спасали, потому что у нас сейчас нет договоров об оказании экстренной помощи друг другу. И тогда нам выставят жесткие условия, вспомнив и закрытое небо, и выражения в сторону руководства Белоруссии, и тому подобное», — заявил Гнатуш корреспонденту «Апострофа».

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