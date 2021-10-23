Премьер Израиля принял приглашение Путина посетить Петербург

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял приглашение президента России Владимира Путина, который предложил ему посетить Петербург.

Российский лидер позвонил Беннету и пригласил его в Санкт-Петербург. Израильский премьер принял приглашение, уточнили в канцелярии Беннета.

«В их беседе президент Путин поинтересовался у премьер-министра Беннета, как прошли его выходные в Сочи и поблагодарил его за вчерашнюю хорошую и обстоятельную встречу», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, встреча российского президента и израильского премьера прошла 22 октября в Сочи. Она продолжалась пять часов.