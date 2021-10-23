Власти Коми опубликовали детали проекта «Поддержка самозанятых» с выгодным кредитованием

Министерство экономического развития и промышленности Коми готово предоставить самозанятым сыктывкарцам микрозайм под 1% годовых, сообщает портал «Про Город».

Ставка по кредиту обусловлена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его состав также входит региональная программа «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Жители Сыктывкара могут получить займ в АО «Микрокредитня компания Республики Коми». Сумма кредита находится в диапазоне от 50 до 500 тысяч рублей. Клиенты могут потратить полученные деньги на приобретение недвижимости, транспорта, оборудования и ряд других нужд. Срок выплаты составит 24 месяца.