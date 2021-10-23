Востоковед Стрельцов назвал символической борьбу Японии против России за Курилы

Япония только создает видимость борьбы за Курильские острова. На самом деле политика Токио в этом вопросе против Москвы является символической, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, профессор Дмитрий Стрельцов.

По словам эксперта, Южные Курилы не принесут японской стороне коммерческой выгоды. Токио постоянно выставляет Москве претензии по поводу островов, поскольку вся это борьба стала символической.

«Особой экономической ценности в островах для Японии нет. Вернее, она очень ограничена. Постоянные нападки несут больше политический смысл, чем экономический. Для Японии борьба за Курилы больше символ, чем необходимость в реальном пользовании грядой или ее частью», — сообщил востоковед.

Дмитрий Стрельцов подчеркнул, что любая территория необходима для формирования сильного государства и поддержки его политиков со стороны населения. Что касается Японии, то там народ разделился на два лагеря. Старшее поколение мечтает вернуть Курилы, а молодые люди настроены на диалог с Россией, передает слова эксперта издание iReactor.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин рассказал о плане по развитию Южных Курил. На территории островов планируется создание специального режима для бизнеса, освобождающего от налоговых выплат на десять лет. Такими преимуществами смогут воспользоваться как российские, так и зарубежные инвесторы.