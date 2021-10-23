Политолог Рогулев: политика открытых границ США может привести к социальному взрыву

Власти США планируют потратить на переселение афганских беженцев порядка одного миллиарда долларов. Соответствующий документ президент Соединенных Штатов Джо Байден направил госсекретарю Энтони Блинкену.

В беседе с журналистами «ПолитЭксперта» научный руководитель отделения исторической политологии, директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев предрек Вашингтону большие проблемы из-за политики открытых границ. Специалист не исключает, что миграционный курс Байдена может привести государство к социальному взрыву.

«Всех нуждающихся Соединенные Штаты ждать не будут и не смогут принять. Наплыв беженцев через границы это одно, а тут нужно пересечь океан. В США смогут попасть только те, кто имеет некоторые средства и готовность к переезду. Думаю, американцы сулили гринкарты и обещали содействие не одной сотне тысяч афганцев», — пояснил собеседник СМИ.

Американист Рогулев напомнил, что печальный исход имела и миграционная политика бывшего лидера США Дональда Трампа. Тогда глава государства выступил против строительства стены на границе с Мексикой. Это спровоцировало наплыв соседей из Латинской Америки. В тот период повысился и уровень криминальной составляющей.