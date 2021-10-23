Представитель «Газпрома» Куприянов: проблема с поставками газа лежит на плечах Молдавии

Российская компания «Газпром» намерена прекратить поставку газа в Молдавию, если страна не признает свой долг и не выплатит его полностью, заметил официальный представитель компании Сергей Куприянов в интервью ТАСС.

Куприянов сообщил, что у республики перед отечественным предприятием есть задолженность за поставленное голубое топливо в размере 433 млн долларов. Молдавия также имеет финансовое обязательство по просрочке платежей.

Представитель «Газпрома» указал, что компания готова продлить контракт со страной, но только в том случае, если власти государства погасят свой долг. В противном случае с 1 декабря 2021 года организация остановит поставки газа в Молдавию.