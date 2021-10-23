Захарова назвала провокацией заявление Приштины о российских дипломатах

Заявление Приштины о нежелательности пребывания российских дипломатов в непризнанном Косово является провокацией. Такую точку зрения обозначила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Речь идет о двух дипломатах, работающих в приштинской канцелярии российского посольства в Сербии. Захарова напомнила, что сотрудники аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не связаны со структурами самопровозглашенного государства.

«Призываем МООНК и международные Силы для Косово в рамках своих полномочий по резолюции СБ ООН 1244 обеспечить надежную безопасность и необходимые условия для полноценной работы персонала российской Канцелярии в Приштине», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Парламент Автономного края Косово и Метохия 17 февраля 2008 года объявил о независимости в одностороннем порядке. В Москве подчеркивали, что этот шаг стал нарушением принципов международного права.