Осиротевший подросток из Верхней Пышмы погиб после отравления газом из баллончика

Сотрудники полиции Верхней Пышмы в Свердловской области раскрыли подробности гибели 14-летнего сироты. Мальчик надышался газом из баллончика. Процессуальная проверка продолжается.

Согласно данным следствия, подросток погиб на глазах своего друга. Мальчик приобрел газовый баллончик в одном из городских магазинов, после чего зашел в подъезд жилого дома и начал дышать отравляющим веществом.

Перед смертью молодой человек позвонил своему другу и предложил ему составить компанию. Однако он не дождался прибытия приятеля и упал на выходе из подъезда. Обнаружившие его соседи вызвали скорую и полицию. Прибывшие на место происшествия оперативники осмотрели тело школьника и не обнаружили на нем признаков насильственной смерти или избиения.

По данному факту была организована доследственная проверка. По ее итогам правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.