Германия отказалась поддерживать США в случае военного конфликта с Китаем

Новое правительство Германии будет выступать за мирное решение «тайваньского вопроса» в случае конфликта США с Китаем, но не поддержит Штаты военными методами, заявил спикер фракции СДПГ по внешней политике Нильс Шмид.

Ранее Джо Байден заявил, что США намерены «защищать Тайвань» в том случае, если Китай введет войска в свою же провинцию. При этом Вашингтон утверждает, что признает политику «одного Китая», однако продолжает предоставлять острову «ресурсы для того, чтобы он мог себя защитить».

Новые власти Германии американскую риторику, судя по всему, не разделяют и выступают против потенциального военного конфликта с участием двух держав.

«Если начнется война, мы сможем сделать не так уж много. Я полагаю, что новое правительство ФРГ выступит за мирное решение тайваньского вопроса. <…> У нас нет [на Тайване, — прим.ред.] баз и каких-либо военных сил. А потому то, что мы должны пытаться сделать — это воспользоваться дипломатической и политической силой, чтобы избежать военной ситуации», — заявил Шмид в подкасте Deutsche Welle.

Германский политик подчеркнул, что жители Тайваня должны решить самостоятельно «при каких условиях станет возможно воссоединение с материковым Китаем». С 1949 года остров управляется собственной администрацией, однако исторически и юридически территория является частью Китайской Народной Республики.

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В Китае действия США вокруг страны назвали опасными и потребовали прекратить втягивать Тайвань в конфликт. Представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь 21 октября напомнил, что остров является неотъемлемой частью Китая, а другие страны, добивающиеся «независимости» Тайваня, никогда не достигнут цели.

10 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение Тайваня с Китаем является исторической целью и точно произойдет. По словам Цзиньпина, этот процесс будет мирным, а у китайского народа есть «опыт борьбы с сепаратизмом».