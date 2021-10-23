Мэр Новосибирска сообщил о своем состоянии после госпитализации с коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть госпитализирован в больницу с коронавирусом. Об этом политик сообщил в социальной сети Instagram.

По словам мэра Новосибирска, заболевание проходит в легкой форме и без осложнений. Локоть напомнил, что делал прививку в марте 2021 года. Он подчеркнул, что благодаря вакцинации проще переносит инфекцию.

«Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье», — написал Анатолий Локоть.

Подписчики мэра пожелали ему скорейшего выздоровления. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова не стала комментировать госпитализацию политика, сказав, что обсуждать здоровье мэра считает «некорректным».