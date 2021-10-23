Один человек погиб в лобовом ДТП с участием иномарки и КамАЗа под Волгоградом

Смертельное столкновение большегруза и легковушки произошло на автодороге в Чернышковском районе. Детали ДТП рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, на 190-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский 55-летний водитель Hyundai IX35 потерял управление и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.

От удара передняя часть легковушки получила серьезные повреждения. Водитель и 54-летний пассажир иномарки с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу, 47-летний пассажир от полученных повреждений скончался на месте. Пострадавшим удалось выжить благодаря тому, что в кроссовере сработали передние подушки безопасности.

В настоящее время сотрудники региональной ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.