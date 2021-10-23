Правоохранители начали проверку после видео с оскорблением водителя сотрудником ГИБДД

Полицейские проводят проверку в отношении автоинспектора. Поводом стало видео, на котором якобы заснято возмутительное поведения правоохранителя.

Согласно информации в СМИ и ролику в соцсетях, автоинспекторы остановили машину и высказали замечание насчет тонировки стекол. Они приступили к составлению протокола. Автомобилист начал съемку и спросил у правоохранители, будут ли они замерять уровень пропускаемости стеклами света.

Действия мужчины якобы привели в ярость силовика. Он оскорбил автомобилиста и ударил его.