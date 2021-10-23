Эрдоган поручил выслать из Турции послов десяти стран

МИД Турции объявит персонами нон грата послов десяти стран. Соответствующее распоряжение дал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Посольства Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США призвали Анкару освободить правозащитника Османа Кавалу. В МИД Турции в ответ напомнили о Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — сказал Эрдоган.

В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства, но позже Кавале были предъявлены обвинения в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.