Генерал Овсянников поздравил московский ОМОН Росгвардии с 34-летием

Командир столичного отряда милиции особого назначения Росгвардии Всеволод Овсянников поздравил личный состав подразделения с 34-й годовщиной со дня формирования.

Генерал-майор Овсянников принял участие в торжественной церемонии закладки «капсулы памяти» в честь всех сотрудником московского ОМОН вместе с другими представителями Центрального аппарата и Центрального округа Росгвардии.

«Сегодня в честь годовщины образования отряда, в Пантеон памяти сотрудников московского ОМОН шагнувших в бессмертие, мы закладываем «капсулу памяти». В ней будет храниться информация о событиях, которые проходили в нашем отряде на протяжении более трех десятков лет», — сообщил Овсянников.

Бойцы московского ОМОН принимали деятельное участие в обеспечении правопорядка во время путча ГКЧП в 1991 году, в ликвидации последствий терактов на Каширском шоссе и в театре на Дубровке, с 1995 года они несут боевую вахту на Северном Кавказе.