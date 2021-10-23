Безучастность ОБСЕ при нарушениях в Донбассе вызвала критику главы ДНР Пушилина

Отсутствие реакции ОБСЕ на нарушения на линии соприкосновения в Донбассе «развязывают руки» Украине. Об этом в эфире российского телевидения заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Безучастность представителей ОБСЕ при беззаконии вызвала критику Пушилина. В предыдущие годы миссия объединения была более активной. Сейчас наблюдаются шаги назад, подчеркнул глава ДНР.

«То есть нет активной позиции, нет четкой и своевременной фиксации нарушения прекращения огня, что подталкивает и в какой-то степени развязывает руки Украине», — пояснил Пушилин.

Ранее стало известно, что украинские силовики задержали представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Народная милиция Луганска раскритиковала ОБСЕ за отсутствие действий в вопросе его освобождения.