Евросоюз является неудавшейся империей. Об этом говорится в публикации британского издания The Telegraph.

Автор текста заявил, что ЕС — диснеевская сказка 50-х, мираж, провальная федерация, которую раздирают представители Старого Света. Аналитик уверен: эти терзания в последнее время проявляются ярче всего, и объединение ждет несчастливый конец.

Например, президент Франции Эммануэль Макрон уже долгое время безуспешно пытается превратить Евросоюз в инструмент для совей предвыборной кампании. Политик громко заявляет о необходимости продолжать блокировать Великобританию, но успеха в этом вопросе не добился.

Еще одним показателем провальности ЕС как проекта является ухудшение отношений между Брюсселем и странами Восточной Европы. Максимальной деградации достиг диалог с Польшей, президент которой пригрозил развалом объединения, если руководство ЕС будет его шантажировать.

«Его (Евросоюз. — Прим. ред.) учредители 60 лет назад ошиблись, поддавшись мечтам о создании сверхдержавы, сверхбюрократии. А сейчас грядет кризис, угрожающий его существованию, и он может стать еще серьезнее, чем в 2009 году», — написал обозреватель The Telegraph.

Недавно на сессии Европарламента была принята резолюция об инициировании судебного разбирательства из-за заявления Польши о верховенстве национального права над законодательством Евросоюза. В Варшаве это назвали актом войны.