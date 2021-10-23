ВВС США отправили свои истребители «в гости» к России и готовятся к худшему

ВВС США отправили истребители F-16 на «опасную маленькую базу» рядом с Россией, сообщило 23 октября американское издание Forbes.

«Военно-воздушные силы США имеют базу прямо рядом с Россией. Они только что отправили "в гости" истребители F-16», — гласит заголовок статьи.

Этой весной Пентагон перебросил военные самолеты на отдаленный аэродром на Аляске, а теперь F-16 направлены «еще дальше». Отмечается, что истребители заняли позиции на взлетно-посадочных полосах и «смогут как минимум пережить бомбардировку, а может дать отпор» российским ВС в случае конфликта.

«Военно-воздушные силы ожидают, что в военное время русские могут атаковать крупные базы службы баллистическими и крылатыми ракетами», — отмечают журналисты Forbes.

airforce.com / U.S. Air Force

Американская авиация находится на острове в 200 милях (около 320 километров) от российского побережья. Утверждается, что ни один другой аэродром США, который не является авианосцем, не может разместить истребители так близко к России.

Ранее командование ВВС США опубликовало фотографии вооруженных ракетами F-16 на военном аэродроме острова Шемья, расположенном недалеко от пролива Адмирала Кузнецова. Американское издание The Drive 21 октября назвало этот остров «одной из целей №1 для России» на территории США, а также допустило, что в случае войны Шемья может быть атакована крылатыми и баллистическими ракетами.