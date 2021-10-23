Шойгу: в Берлине должны помнить, чем закончилось «сдерживание Москвы» для Европы в прошлом веке

Руководство Североатлантического альянса заявляет о необходимости «сдерживания России», стягивая к рубежам РФ войска, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

Глава немецкого оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее в эфире одной из местных радиостанций заявила, что НАТО стоит проводить политику «сдерживания России» при помощи ядерного вооружения. По ее словам, Москва должна осознать, что Альянс готов применять даже такие инструменты в подобных целях. Руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу ответил на выпад коллеги из Берлина, подчеркнув, что западный блок наращивает военное присутствие у границ России. В прошлом веке для Европы подобные действия закончились плачевно, отметил министр.

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязана хорошо знать», — констатировал глава российского военного ведомства.

Россия играет одну из ключевых ролей в вопросе безопасности Европы, ввиду чего интересы Москвы не могут ущемляться, сказал Шойгу. По его словам, лишь сообща можно добиться успехов в этой сфере, однако в НАТО не готовы к равноправным отношениям с РФ. Министр обороны России напомнил об итогах миссии блока по «сдерживанию» в Афганистане, закончившейся катастрофой, последствия которой предстоит теперь решать всему мировому сообществу.