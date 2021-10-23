Главный невролог Петербурга Вознюк перечислил угрожающие инсультом признаки тромбоза

Несколько признаков могут свидетельствовать о нарастающем тромбозе и скором инсульте. Подробно об этом рассказал главный невролог Санкт-Петербурга Игорь Вознюк.

Оторвавшийся тромб или холестериновая бляшка могут спровоцировать закупорку сосудов. Это, в свою очередь, грозит инсультом. Определить тромбоз по внешним признакам довольно трудно. Однако на проблему может указывать повышенное артериальное давление, предупредил Вознюк.

«Из 100 человек, поступающих с острым инсультом, не меньше 75 имеют в этот момент высокое давление», — привел данные специалист.

Заподозрить закупорку мелких сосудов можно по нарушениям сна, особенно у пожилых людей. Осенью и зимой пенсионеры мало гуляют на свежем воздухе, а дома при этом достаточно тепло и сухо. Поэтому организм теряет больше жидкости, чем обычно. О том, что кровь сгущается, говорит снижение когнитивных функций, передает слова специалиста «Доктор Питер».

Боль в затылке, непереносимость физических нагрузок, потеря сознания и головокружение являются симптомами, требующими немедленного обращения к врачу, передает телеканал «360».