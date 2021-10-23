«ДТП не было»: депутат Госдумы отрицает причастность к аварии в Ростове-на-Дону

Накануне в СМИ появилась информация о том, что бывший глава администрации Ростова-на-Дону сбил пенсионерку и скрылся с места аварии. Действующий депутат Госдумы пообщался с корреспондентом ТАСС и опроверг эти сведения.

Инцидент произошел накануне во дворе жилого дома на улице Горького. По словам депутата, он направлялся в ковидный госпиталь, чтобы навестить родителей, и остановился для ориентировки на местности, а пенсионерка спускалась с бордюра, подвернула ногу и упала. В этот же момент парламентарий начал сдавать назад.

«... по моим ощущениям, контакта никакого с ней не было. Я увидел, что она лежит на асфальте, вышел, оказал ей первую помощь, вызвал скорую, ее осмотрели и госпитализировали. У нее оказались ушибы», — рассказал он.

Также депутат сообщил, что сегодня с ним связались сотрудники ГИБДД и заявили о намерении опросить пострадавшую. У экс-главы администрации Ростова-на-Дону не было оснований не соглашаться, поскольку он проявил «все, что нужно с точки зрения внимания и заботы», а сама пенсионерка очень бодро и вежливо поговорила с ним по телефону.