Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Губернатор Тульской области Дюмин ввел самоизоляцию для пенсионеров

Губернатор Тульской области Дюмин ввел самоизоляцию для пенсионеров

Дополнительные меры против распространения коронавирусной инфекции начнут действовать на территории Тульской области. Такое заявление сделал губернатор региона Алексей Дюмин.

Власти области провели оперативное совещание, на котором обсудили ситуацию с коронавирусом. В конечном итоге они пришли к выводу, что временное введение дополнительных ограничений является необходимостью.

«Поскольку уровень коллективного иммунитета в области недостаточный, у нас много непривитых жителей, мы вынуждены вводить ограничительные меры», — отметил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев.

По итогам совещания власти региона приняли решение ввести самоизоляцию для пенсионеров и беременных. Кроме того, всем работодателям рекомендовано на временной основе перевести таких сотрудников на удаленный формат работы.

Антипрививочники своим отказом от вакцины заслуживают тюрьмы, если из-за них кто-нибудь умрет от COVID-19. Об этом заявил бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков, сообщает телеканал «360».