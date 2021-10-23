Госдеп США официально признал россиян «бездомной нацией»

Госдеп США включил граждан России в список «бездомных наций» («homeless nationalities») — таковыми считаются граждане тех стран, в которых нет консульского представительства Соединенных Штатов. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

«Как правило, бездомный заявитель на визу — это тот, кто является гражданином страны, в которой Соединенные Штаты не имеют консульского представительства или в которой политическая ситуация или ситуация в области безопасности являются достаточно нестабильными или неопределенными», — поясняется в документе.

Таким образом, визу для поездки в США россияне могут получить только в Варшаве. С 21 октября все документы для посещения Штатов гражданами РФ и Белоруссии будут оформляться в Польше.

В списке «бездомных национальностей» числятся кубинцы, иранцы, ливанцы, сомалийцы, сирийцы, венесуэльцы, йеменцы, а также граждане Южного Судана и Эритреи. Как и россияне, они могут получить разрешение на въезд в США только в других ближайших странах.

С 30 апреля консульство США в России прекратило выдачу всех виз, кроме дипломатических. Консульские услуги предполагалось оказывать только в экстренных случаях гражданам США и в ограниченном количестве иностранцам. За четыре месяца до этого администрация Дональда Трампа закрыла два последних американских генконсульства во Владивостоке и Екатеринбурге, но жители регионов все еще могли получить визу в Москве.

Ранее Минск ответил на решение Вашингтона закрыть белорусское генконсульство в Нью-Йорке.