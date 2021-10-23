Дипломат Кулеба назвал вступление Украины в НАТО вопросом времени

Украинская сторона активно движется к НАТО и Евросоюзу. Для этого Киев реализует определяемое Конституцией направление политики, заявил глава МИД государства Дмитрий Кулеба в беседе с журналистами.

Интервью с Кулебой опубликовал Польский институт международных отношений. В комментарии дипломат назвал вопросом времени вступление Украины в ряды международных организаций. Тогда это будет означать способность Киева нести ответственность за безопасность и процветание Европы.

«Я убежден, что в будущем Украина станет членом этих организаций. Они являются институциональным проявлением свободного мира, и Украина свою свободу и демократию защитила», — отметил министр.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков призвал участников НАТО опасаться членства Киева в Альянсе. Украина приведет международное объединение к военному столкновению с Россией, считает политик.