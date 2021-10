Исследователи Gallup сообщили о падении рейтинга Байдена с начала 2021 года

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена составил 34%. Эксперты из американского института общественного мнения Gallup связывают показатели с дорогим инфраструктурным планом, безработицей и высокой инфляцией.

Согласно информации исследователей, с начала 2021 года рейтинг Байдена упал почти вдвое. В феврале политику главы государства одобрял 61% опрошенных, привели данные института на сайте Федерального агентства новостей.

В Gallup добавили, что вокруг фигуры Байдена наблюдается сильная поляризация. Сейчас за лидера выступают 92% демократов, против — 6%. Среди республиканцев не одобряют действия президента 94% опрошенных и лишь 4% считают его политику приемлемой.

Biden support has dropped sharply among independent voters, poll finds https://t.co/r9NYMxemmN pic.twitter.com/xNlEsyjxIS