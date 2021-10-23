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Исследователи Gallup сообщили о падении рейтинга Байдена с начала 2021 года

Исследователи Gallup сообщили о падении рейтинга Байдена с начала 2021 года

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена составил 34%. Эксперты из американского института общественного мнения Gallup связывают показатели с дорогим инфраструктурным планом, безработицей и высокой инфляцией.

Согласно информации исследователей, с начала 2021 года рейтинг Байдена упал почти вдвое. В феврале политику главы государства одобрял 61% опрошенных, привели данные института на сайте Федерального агентства новостей.

В Gallup добавили, что вокруг фигуры Байдена наблюдается сильная поляризация. Сейчас за лидера выступают 92% демократов, против — 6%. Среди республиканцев не одобряют действия президента 94% опрошенных и лишь 4% считают его политику приемлемой.

Ранее Квиниппэкский университет провел исследование по отношению американцев к лидеру Соединенных Штатов. Согласно опросу с 1 по 4 октября, 53% граждан негативно оценили нахождение Байдена на посту, 38% респондентов поддержали его.