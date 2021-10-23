Президенты Украины не смогли стать весомыми и удачливыми лидерами. Об этом заявил политолог Руслан Бортник, отметив, что одному из политиков удалось стать наименьшим неудачником.

Эксперт рассказал, что все лидеры были неумелыми управленцами, но среди всех выделяется бывший глава государства Леонид Кучма. Однако к его деятельности также есть вопросы.

«Меньшим неудачником среди них, все же я считаю Кучму. У него была более сбалансированная политика. Но тогда он тоже создал олигархов. И это главная к нему претензия», — заметил политолог.

Бортник добавил, что страну не ожидает раскол, если руководство не изменит токсичную модель управления. В качестве примера он привел ситуацию с Венгрией и Румынией, которые отказались от транспортировки российского газа через Украину. По словам политолога, Киев действует неэффективно, поскольку пытается удержать правую франшизу.

Ранее Руслан Бортник заявил, что «западных партнеров» уйдет с территории Украины. По его словам, это произойдет из-за давления со стороны России. После бегства Запада в стране настанет долгожданный мир. Кроме того, появится руководство, которое будет настроено на формирование конструктивного диалога с российской стороной.