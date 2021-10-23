Сенатор Пушков указал на опасность вступления Украины в НАТО

Участникам НАТО следует опасаться членства Украины в Североатлантическом альянсе. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков.

Вступление Украины в Альянс может привести к столкновению НАТО с российской стороной. Киев втянет международную организацию в военную историю, уверен Пушков.

«Причина в том, что Киев во главе с его нынешней агрессивно-безответственной властью сделает все, чтобы втянуть НАТО в вооруженный конфликт с Россией, даже вопреки воле остальных», — указал сенатор.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал членство Киева в Альянсе. Он подчеркнул, что этот вопрос могут решать только Украина и 30 членов организации.