Власти Дагестана планируют поэтапное введение QR-кодов с 28 октября

Введение QR-кодов в Республике Дагестан будет осуществляться поэтапно с 28 по 30 октября, сообщил главный санитарный врач региона Николай Павлов.

Ограничения могут коснуться театров, кинотеатров, концертных залов, сферы гостиничного бизнеса и услуг. Также по QR-кодам будет осуществляться доступ в торгово-развлекательные центры и на спортивные или культурные мероприятия. Рестораны и физкультурно-оздоровительные центры можно будет посещать только по новым правилам.

QR-код выдается лицам старше 18 лет при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или действительном ПЦР-тесте с отрицательным результатом. Ограничения не планируется вводить на оптово-розничных рынках и в торговых точках малой квадратуры.