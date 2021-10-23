Канцлер ФРГ Меркель указала на связь цвета одежды с политическими сигналами

Немецкий канцлер Ангела Меркель рассказала о «говорящих» цветах ее публичной одежды. В беседе с журналистами Süddeutsche Zeitung глава правительства расшифровала таинственные сигналы, которые посылала с помощью нарядов.

Канцлер ФРГ пояснила, что цвета ее публичной одежды были связаны с политическими сигналами. По словам Меркель, она делала это намеренно.

Глава немецкого правительства отметила, что не сдает свои наряды в музей. Они регулярно отправляются в места сбора подержанной одежды. Также канцлер ответила на вопрос о своем отношении к мигрантам. Меркель пояснила, что осознанно избегала слова «кризис» в этом контексте.

«Да, это верно. Я в принципе избегаю этого слова, поскольку беженец для меня — не кризис, но человек», — указала собеседница СМИ.

Сейчас политический климат в Германии стал более суровым. На это повлияло и развитие медийного пространства, считает Меркель. Во время начала исполнения обязанностей канцлера Facebook был год. Спустя столько же появился Twitter. Это безусловно влияет на обстановку в мире, отметила Меркель.

Ранее стало известно, что новое Правительство Германии будет сформировано в начале декабря. Как сообщила сама Меркель, она завершает политическую карьеру. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручит ей и членам ее кабмина грамоты об окончании их полномочий.