Жители Северной Осетии будут посещать общественные заведения по QR-кодам с 26 октября

Глава Республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло подписал указ о введении новых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории субъекта РФ с 26 октября.

Для посещения бассейнов, фитнес-центров, спортивных клубов, спортивных залов, театров, кинотеатров, концертных залов и других культурно-досуговых учреждений, понадобится QR-код, справка об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании. Нововведения также распространены на жителей и гостей республики при заселении в гостиницы.

Согласно документу, с 26 октября в Северной Осетии приостанавливается проведение массовых мероприятий. По 7 ноября включительно ограничивается деятельность банкетных залов и залов торжеств. Новые меры распространяются на проведение свадеб и других развлекательных мероприятий в заведениях общепита. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей с 6:00 до 23:00.