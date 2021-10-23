Передавшего Gulagu.net видео пыток в саратовской колонии объявили в розыск

Бывшего заключенного колонии в Саратовской области, который передал команде Gulagu.net 40 ГБ видео пыток и изнасилований пациентов ОТБ №1, объявили в федеральный розыск.

Напомним, что несколькими днями ранее интернет-портал Gulagu.net опубликовал видео избиений и сексуальных изнасилований в ОТБ-1 в Саратовской области со стороны осужденных, тесно сотрудничающих с администрацией.

Данную информацию передал один из заключенных, программист Сергей Савельев, у которого был доступ к тюремным компьютерам. При освобождении ему удалось вынести флеш-карту с 40 ГБ архивных видеозаписей с пытками преступников в исправительных учреждениях в разных концах страны.

В настоящее время правоохранители работают лишь по тем заявлениям, которые составили бывшие осужденные. Те, кто еще продолжает отбывать наказание, отказались дальше участвовать в расследовании.