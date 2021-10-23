Ушла из жизни литературный критик и журналист радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова

Известный российский автор, литературный критик и обозреватель «Эхо Москвы» Майя Пешкова скончалась от последствий коронавируса в возрасте 75 лет, сообщил заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев в Facebook.
Майя Пешкова работала с первых лет вещания радиостанции. Для многих «Эхо Москвы» ассоциируется именно с ее голосом. За свою работу журналистка получила премию Артема Боровика, а также серебряную медаль писателя Александра Блока.
Под публикацией Варфоломеева появились десятки комментариев. Пользователи скорбят из-за смерти талантливой журналистки.
«Светлая память. Добрый и очень сильный человек»;
«Майечка, дружочек. Трудно ей было очень в последние годы. Светлая ей память»;
«Как ужасно. Она была просто невероятной какой-то, неземной. Светлая память», — заявили подписчики.