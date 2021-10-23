Ушла из жизни литературный критик и журналист радиостанции «Эхо Москвы» Майя Пешкова

Известный российский автор, литературный критик и обозреватель «Эхо Москвы» Майя Пешкова скончалась от последствий коронавируса в возрасте 75 лет, сообщил заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев в Facebook.

Майя Пешкова работала с первых лет вещания радиостанции. Для многих «Эхо Москвы» ассоциируется именно с ее голосом. За свою работу журналистка получила премию Артема Боровика, а также серебряную медаль писателя Александра Блока.

Под публикацией Варфоломеева появились десятки комментариев. Пользователи скорбят из-за смерти талантливой журналистки.