Меркель призвала Германию к стратегическому диалогу с Россией и Китаем

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оценила состояние отношений с Россией и Китаем, а также положение Берлина на международной арене. Своими мыслями она поделилась в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Меркель заявила, что заметила наличие разногласий с Москвой после выступления президента РФ Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда она обратила внимание на сожаления российского руководства в связи с распадом СССР, в то время как немцы радовались окончанию холодной войны. Также она указала на то, что Китай за несколько лет обогнал Германию по ВВП.

«В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения», — резюмировала канцлер.

Путин в ходе заседания международного клуба «Валдай» отметил, что Меркель могла бы еще раз баллотироваться на пост канцлера ФРГ. Ранее она объявила о намерении уйти из политики после окончания срока.