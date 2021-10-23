Экс-президенту Грузии Саакашвили потребовалось переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили потребовалось переливание крови. Об этом сообщил его врач Николоз Кипшидзе.

Бывший грузинский лидер объявил голодовку, из-за чего его самочувствие ухудшилось. По словам личного врача политика, Саакашвили понадобилось переливание крови.

«Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо», — сказал Николоз Кипшидзе.

Медкабинет в тюрьме не оборудован для процедур такого рода, поэтому переливание Саакашвили делали фактически в полевых условиях. Кипшидзе уточнил, что политик нуждается в лечении в больнице вне тюрьмы.