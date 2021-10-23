Организатор ОПГ из Кемеровской области получил 17 лет «строгача» за вымогательство

Суд Кемеровской области вынес приговор по делу семи местных жителей, которые находили желающих интимных отношений с подростками и требовали у них деньги под видом правоохранителей. За свои деяния злоумышленники получили по 14 и 17 лет колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, в 2015 году 37-летний кемеровчанин организовал преступную группировку, в состав которой входил он сам, а также полицейский, бездомный, подросток и еще двое ранее судимых горожан. Притворяясь несовершеннолетними, они общались с пользователями сайта знакомств, в анкетах которых указывали, что не против интимных отношений и приглашали на встречу. Если собеседники пугались возраста, злоумышленники уверяли, что «уже давно имеют близкие связи».

Как только клиент приезжал к месту встречи, то «силовики» демонстрировали ему свое удостоверение. Угрожая сдать его правоохранительным органам за развратные действия в отношении несовершеннолетних, члены ОПГ вымогали у своих жертв 100 тысяч рублей. Однако не все соглашались на эти условия, поэтому о действиях аферистов вскоре узнали настоящие полицейские.

В отношении всех семерых преступников было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Организатор получил 17 лет тюрьмы, а его сообщники — по 14. Отбывать свое наказание они будут в колонии строгого режима.