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Организатор ОПГ из Кемеровской области получил 17 лет «строгача» за вымогательство

Организатор ОПГ из Кемеровской области получил 17 лет «строгача» за вымогательство

Суд Кемеровской области вынес приговор по делу семи местных жителей, которые находили желающих интимных отношений с подростками и требовали у них деньги под видом правоохранителей. За свои деяния злоумышленники получили по 14 и 17 лет колонии строгого режима.

Согласно данным следствия, в 2015 году 37-летний кемеровчанин организовал преступную группировку, в состав которой входил он сам, а также полицейский, бездомный, подросток и еще двое ранее судимых горожан. Притворяясь несовершеннолетними, они общались с пользователями сайта знакомств, в анкетах которых указывали, что не против интимных отношений и приглашали на встречу. Если собеседники пугались возраста, злоумышленники уверяли, что «уже давно имеют близкие связи».

Как только клиент приезжал к месту встречи, то «силовики» демонстрировали ему свое удостоверение. Угрожая сдать его правоохранительным органам за развратные действия в отношении несовершеннолетних, члены ОПГ вымогали у своих жертв 100 тысяч рублей. Однако не все соглашались на эти условия, поэтому о действиях аферистов вскоре узнали настоящие полицейские.

В отношении всех семерых преступников было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, вымогательстве и незаконном лишении свободы. Организатор получил 17 лет тюрьмы, а его сообщники — по 14. Отбывать свое наказание они будут в колонии строгого режима.