Путин, Алиев и Пашинян могут встретиться в ноябре

Встреча президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна может состояться в ноябре. Об этом сообщил информированный источник РИА Новости.

Отмечается, что событие пройдет в Москве. Лидеры государств планируют подписать трехстороннее заявление, подчеркнул источник.

Ранее Владимир Путин заявил, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян проявили политическую мудрость, поскольку приняли решение остановить кровопролитие в Нагорном Карабахе, несмотря на все сложности. Однако, по словам российского лидера, необходимо создать условия долгосрочного урегулирования в регионе.